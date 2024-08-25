北上消費重創零售業　市民倡政府搶消費　冀派消費券

中小企陷困境。市民魏小姐在第二場諮詢上表示，目前零售業面臨非常艱難的時刻，希望政府提供及時的支持方案，建議政府要搶消費，向內地申請深圳戶籍可以一簽多行，甚至開放給其他大灣區市民，讓他們可以像港人北上一樣方便。

她又指香港市民消費比較疲弱，希望政府可以考慮派發本地消費券，讓市民留港消費，指哪怕少少，也是心意。

吳先生希望BR費用可以豁免或有資助，中小企百分百擔保計劃希望可以延長還息不還款，而BUD專項大部分中小企仍然卡在交文件的程序。

政府表示，在不同領域會「取人所長，去人所短」，又指政府會先搞人流，然後「人氣來咗，再搞活財氣」，他指個別行業適應轉型期和洗牌期會有挑戰，他指各種看法也會和內地商討。

李先生指政府在2018年開始投放了很多資源在少數族裔學中文，他指可參考內地好的教學方法；而回內地的證件，可以讓少數族裔更了解內地文化；他又指關愛隊可以了解少數族裔情況幫助他們脫貧。

觀塘區青年建設委員會委員陳婉兒表示，文化活動場地需求十分缺乏空間，建議將商廈發展成藝術活動場所，因全港工廈空置率達到15%，又指商廈的防火配置等更完善。

南區區議員張偉楠先生表示希望可重推出售公屋計劃，研究出售屋邨的定價方式、補價安排、出售範圍及管理模式；他指南區交通問題困擾街坊，希望南港島線西端可以有確實的時間表。