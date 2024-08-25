市場憧憬美國減息　港府：要小心評估回落幅度

政府指地緣政治局勢的影響，令部分市場的資產價格及資金流向受頗大壓力。

對於投資投資者普遍預期，美聯儲局會在今年底前的會議中下調利率，本港財金官員指在種種變數之下，仍要小心評估息率何時下調、回落幅度、對資產市場壓力的紓緩，以至對本地投資氣氛的影響。

財金官員今日(25日)在網誌中指出，外圍利率走勢牽動環球資金流向及資產市場表現，持續高企的利率，加上緊張的地緣政治局勢，以及今年多個地方舉行大選等因素，影響投資市場的風險胃納，亦令部分市場的資產價格及資金流向受頗大壓力。

該官員指市場自去年底一直憧憬美國聯儲局今年會多次減息，但至今仍未見有所行動，而聯儲局官員近月的言論，令市場對美國息率開始回落的期望再度升溫，投資者普遍預期，聯儲局會在今年底前的會議中下調利率。

雖然投資者預期會下調利率，但該官員指在種種變數之下，仍要小心評估息率何時下調、回落幅度、對資產市場壓力的紓緩，以至對本地投資氣氛的影響。

針對本港經濟情況，該官員指經濟數據不乏較好的環節，舉例指本港整體出口已連續三個季度錄得按年上升，統計處今個星期將公布7月份的出口數據，相信這個增長勢頭可以延續，又提到零售銷售數字在今年第二季內的跌幅逐步收窄，即使7月份未有顯著改善，但今年餘下時間有一連串的盛事活動，加上美國減息可能令港元匯率稍為回軟，將會支持訪港旅客人數和消費。

該官貝員又指市民就業收入持續增加，對消費意欲亦應有所支撐，如果出口持續向好，加上外圍息率回落、投資氣氛改善，今年餘下時間的經濟氣氛可維持平穩。

展望未來，該官員指仍要全速增強經濟動能，為中長線發展做好部署，包括加快創科的發展和應用，賦能傳統產業，通過更多嶄新的科技應用或創新的商業模式，提高競爭力，帶來更多新客戶及消費；同時要推動科研和創新在經濟發展中的引領作用，為本港經濟增能添力。