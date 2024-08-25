照顧者家庭悲劇頻生　市民促設高風險長者戶籍資訊

近期發生多宗照顧者輕生的慘劇，外界批評政府支援不足。朱先生今日(25日)在諮詢會上生不少照顧者家庭悲劇，希望施政報告可以加強特殊需要人士。

黃先生希望政府加強獨居長者支援，建立高風險長者戶籍資訊，特別針對隱蔽長者，從而完善支援，讓關愛隊和社福機構可以配對。

李小姐表示，現時樂齡科技基金可以覆蓋7成安老院舍，而近5年新開的安老院舍沒有政府外展醫生的上門服務，包括精神科和老人科，可能需要輪後8至10年才可有此服務。護士人手方面，她指支持引入大灣區護士。

針對學童情緒問題，李小姐指政府今年在屯門、東區及油尖旺區推出健康心靈先導計劃，而新學年下星期開學，自殺率可能會較高，學校雖然設有學生輔導員一職，但很多由社工擔任，而輔導員和社工不同，詢問政府會否考慮延長三層應急機制，並在地區康健站和學校增設輔導員一職。

李小姐表示，勞福局設立不少計劃鼓勵僱主聘請SEN青年，但部分人在計劃資助期後離開公司，不知道是否被解僱。

陳小姐指香港雖然有持續進修基金，但很多時只有傳統學校可以申請，以及審批時間太長，她指AI及不同科目發展得非常快，希望可以重新檢視制度。她又表示香港非常有資格成為Asian capital of digital marketing，但香港已經被新加坡超越，希望政府可以急起直追。

深水埗區議會陳偉明表示，公共屋邨和日常管理可以強化智能科技落地，如居民出入可以使用八達通；他又指很多中小學場地可以和社區接軌，釋放讓公眾人士使用，做到「限時的社區客廳」。

郭小姐表示，希望政府可以為NGO提供更多法律和稅務方面的支援，希望政府可以推動更多政商文合作計劃。

本身為律師的麥先生表示，疫情後律師行需要做好專業服務多元化，他指外國國際所在港成立分所的數量不多，而本地律師很少參與航運、海事業務，因業務讓國際所壟斷，希望政府可以鼓勵更多單位設置課程。

吳先生表示中小企很多困難和挑戰，他指香港經濟增長達到3%，但股票在17000點的位置徘徊，對中小企影響非常大。

方先生指無障礙設施的位置和適用性部分不理想，而連接居所至公共設施的路段仍有很多黑點需要改善，建議每一區可以設立社區無障礙專責小組。

政府回應稱，科技應用和採購上希望可以共同推廣，精神健康上，他指應兩個重點走路，包括檢討機制和減少問題來源。