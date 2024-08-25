指日夜都繽紛成效減　有市民斥徵酒店稅趕客

陸先生今日(25日)在第二場諮詢會上表示，香港郊野公園條例鎖起香港很多未發展土地，差不多有60至70%土地未被發展，認為如繼續在已發展的土地發展，造成「塘水滾塘魚」，建議可修改條例，釋放生態價值較低土地。他又指香港居住面積愈來愈細，甚至出現納米樓，希望在公營房屋單位設立最低居住面積。

梁先生指日夜都繽紛活動本意非常好，但由於太多活動，成效開始遞減，社會有聲音認為由私人市場營運活動，將資源投放在更多民生活動上。他建議在海濱等空間，可以以低成本讓私人機構有更多文創活動，由私人機構自負盈虧；他又建議可以善用海濱優勢，指政府可以發展用船遊香港模式。

酒店業界葉先生表明反對酒店房租稅3%，指香港希望吸客，而非趕客，他舉例日本酒店房租稅很低，而香港酒店業人力成本高，入住率雖然不差，但也只是旺丁不旺財。

政府表示旅遊需要百花齊放，政府會搭台、政策配合，但也需要業界配合。住屋問題方面，政府指會因時制宜，現在最急切的問題是上樓。

有市民表示關愛隊和區議員相輔相成，而不同社區有不同需要，詢問是否可以檢討關愛隊服務的改善空間。

梁先生表示每日很多市民起碼聽到3至4個詐騙電話，希望可以有專門收集詐騙的熱線，設置便捷途徑舉報。他又指婦女有碎片時間，可利用這些時間幫助社區，並檢視輸入外勞政策，如輸入的效果，及培養本地人才。

盧小姐表示，長者在假期難以得到社區服務，有需要時求救無門。溫先生表示，建議社區客廳可以統一發布資訊，並希望可以重新檢視過關程序。

政府表示，留意市民關注社福問題以及經濟問題，他指整體而言香港經濟情況正面，勢頭持續，幾日前美國聯儲局也表示是減息的時機，很多分析員認為9月是時機，政府指希望有不同措施幫助行業渡過「洗牌期」。他又指很多範疇需要共同參與，體育方面需要不同企業一起參與。