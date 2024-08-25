東鐵綫九龍塘站男子跳軌當場亡　旺角東至大圍列車服務一度暫停

今午（25日）約12時48分，一名男子闖入港鐵東鐵綫九龍塘站路軌，被困在一輛列車車底，月台職員察覺事件後報案求助。消防及救護員趕抵拯救被困事主，惟他疑被列車輾過，肢體有所殘缺，經檢驗後證實當場不治。初步得悉59歲男死者疑因情緒及工作問題感不快，不排除與事件有關。

受事件影響，東鐵綫旺角東站至大圍站列車服務一度暫停，東鐵綫其他服務亦需要調整，期間港鐵安排免費接駁巴士來往九龍塘站及大圍站。至下午約1時36分，港鐵指事故已妥善處理，東鐵綫列車逐步回復正常。

事故期間，有港鐵車站出現混亂，大圍站內有扶手電梯故障，當時有乘客正在電梯上，需要慢慢步上月台，現場連接大堂及月台出現人龍。

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