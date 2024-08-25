會否延長百分百貸款擔保　財金官員：或涉道德風險要小心考慮

在今日(25日)舉行的旺角地區諮詢會結束後，被問到中小企百分百貸款壞帳超過100億港元，會否繼續延長貸款，政府指聽到意見後會考慮，稱香港政府經濟情況正面，正增長勢頭會繼續，認為所有企業、投資者會更有信心大展拳腳，他又指轉型期會有更替，行業和公司有困難政府會盡量幫助，但相信經濟動力會持續。

他又指成立公司的數目有增加，為歷來新高，首半年公司數目達到144萬間，按月平均增長一萬多間，部分是因投資推廣署工作，推廣署比以往同期招徠企業上升了40%，帶來380億港元投資及3,500多個就業，他指過渡期要明白每個行業要思考創新方法，發掘新優勢。

他又指金管局和三大發鈔銀行已經開會，增加大家信心，同意共同支持中小企，推出多項措施確保融資方面會盡量協助中小企。

財金官員指百分百擔保計劃為疫情時期措施，到現在有130多億港元壞帳，他指作為措施長期執行要小心考慮，可能牽涉道德風險，但他指政府同時擔保8、9成按揭貸款計劃，會一直延續到2026年3月，而政府從多方面支持中小企，如為他們推廣業務，幫助他們發展幫助中小企升級轉型，他指會一直留意政策措施效果。

被問到劏房工作報告，會否在10月施政報告推出相關措施，政府指解決劏房問題工作組上星期已經遞交報告，指看完報告後給予工作組新元素，目標是不單止解決劣質居住環境、而是長遠而言可以處理整個問題，希望工作組在一個月內再遞交報告，而

諮詢期間有不同關於劏房的意見，政府表示示所有建議納入考慮，會在施政報告向大家交代處理劏房做法。

被問到公社科教材爭議，他表示教育涉及價值觀、觀念問題，不同意見、不同人士的看法可以很不同，但政府有主導性決定建立一個甚麼社會，他指市民有其他看法可以提供，但教育局有考慮自己的看法，長遠而言希望建立知識、行為、共識，而工作是細水長流，落成雖然有環節睇法未必一致，政策局細心研究後可以明確告訴大家方向。