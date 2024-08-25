公經社科性教育教材被批不合時宜　局方稱冀保護青年

教育局近日推出教材「合乎情禮的親密關係」單元，提倡填承諾書訂立親密界限，未能承擔情緒或法律後果等，應堅決拒絕婚前性行為。但有議員批評指導方法不合時宜。教育局局長蔡若蓮不認為教材太保守，指局方是希望保護青年，教材主要對象是初中同學，應如何告訴他們正確為自己負責任，能懂得愛護自己及尊重別人。

蔡若蓮接受電視節目訪問時指，性教育內容屬公經社科的個人成長部分，課程對象是12至14歲初中生，告訴他們正確為自己負責任，能懂得愛護自己及尊重別人。當他們將來成長的時候，要面對更複雜的社會及環境。

她又稱，隨着社會急速發展，學生在網絡世界接觸不同訊息的機會增多，在這類青年價值觀培育上，局方需平衡各方面考慮，尤其是要向學生灌輸正確價值觀，讓他們學習為自己的行為負責任，愛護自己、尊重別人。

被問到公社科教材爭議，財金官員表示教育涉及價值觀、觀念問題，不同意見、不同人士的看法可以很不同，但政府有主導性決定建立一個甚麼社會，他指市民有其他看法可以提供，但教育局有考慮自己的看法，長遠而言希望建立知識、行為、共識，而工作是細水長流，落成雖然有環節睇法未必一致，政策局細心研究後可以明確告訴大家方向。