質疑取消貧窮線掩耳盜鈴　議員：睇唔到深水埗有市民無飯食？

「解決劏房問題」工作組日前已向政府提交報告。社區組織協會今（25日)舉行基層論壇，建議訂立劏房人均居住面積為5.5至7平方米，並訂立起始租金；有議員斥政府「精準扶貧政策不精不準」；質疑取消貧窮線是掩耳盜鈴，另一議員直指討論貧窮定義是浪費資源，應先處理再討論，反問深水埗有市民「無飯食難道看不到嗎？」

居住在劏房的謝先生指部分過渡性房屋附近交通配套未完善、上班上學交通困難，加上公屋輪候時間長，只能以5,000港元租金住在35呎的劣質劏房。另有劏房住戶說其住所消防、治安差，有人在後樓梯吸煙，希望政府界定何謂劣質劏房。

議員江玉歡指政府在公屋輪候方面欠透明度，直指5.5年的最低輪候時間「是晃子」，又認為過渡性房屋選址應以人為本，直指普通市民「沒有這麼多金錢搭車搭船」。而社區組織協會幹事施麗珊及後補充，部分過渡性房屋因為部分時間村巴疏落導致居民上班交通困難，又指其調查表明假如相關安置及配能做好，受訪者願意搬到新界的過渡性房屋。

議員鄧家彪提醒劏房水費高於12港元屬違法，市民可以兩他們舉報，他和另一議員林素蔚又關注劏房環境影響學童學習和腦部發展。鄧又建議單親劏房住戶應搬到簡約公屋，以便接受社區保母照顧。鄧另指取代劣質劏房的政策未必能惠及雙非兒童，建議政府放寬雙非兒童家長申請過渡性房屋。

就業及勞工保障方面，社協社協關注基層婦女就業，另外建議訂立最高工時及將最低時薪提升至53港元。出席的譚女士指稱到便利店求職被拒，指出家庭主婦難就業。林素蔚指明白婦女希望自力更生，但需要兼顧家庭，港鐵有推出「媽媽更」讓婦女到住所附近的地鐵當站務員，建議政府帶頭、以及推出婦女假期。

在扶貧方面，社福界議員狄志遠認為政府「精準扶貧政策不精不準」質疑取消貧窮線是掩耳盜鈴，怕被發現扶貧政策做得不足。而江玉歡指出討論貧窮定義是浪費資源，應先處理在討論，反問深水埗有市民「無飯食難道看不到嗎？」但她指出科技發展令基層工作被取代，例如餐廳電子落單及零售店自助掃描付款，建議政府為基層就業機會考慮。