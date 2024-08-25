午膳資助不足　中六生：不夠買兩餸飯　照顧者熱線無人接

社協估計本港有20萬貧窮兒童，有今年升讀中六的學童表示在校免費午膳資助不足，她已學校附近兩餸飯店為例，指政府資助不足以購買兩餸飯。另外又指其他政府津貼的資助金同樣不足，即使是200港元的費用也有困難。她表示，曾兩度打算參加為基層學童而設的「共創明『teen』」計劃，但即使年齡放寬後仍超出上限，因此未能參加。

在照顧者方面，有出席人士批評熱線離地、無用。她表示曾「由早上9時都午夜12時」致電照顧者支援專線，但對方即使接聽，也只是建議他尋求其他社區支援服務，沒有太大實質幫助。

社福界議員狄志遠指每當發生不幸事件，官員發言後「第二天甚麼也沒有發生」，懷疑官員的同理心是否真的能讓照顧者受惠。而議員江玉歡則指照顧者是水深火熱的議題，香港進度比其他地方落後最少20年，又指外地已有相關法規。她指出現階段應先定義照顧者，即使沒有資源亦可逐步逐步進行，指出設立熱線和網站只是基本，而非實際幫助。

議員林素蔚認同照顧者支援專線離地，即使向接線生表達有輕生念頭，對方亦只會讓求助人尋求協助。她指出應同時定義特殊學習需要學生及殘疾人士的照顧者，又建議設立照顧者八達通，讓照顧者作陪診或日常出行之用。她亦同時關注政府精神健康服務。

論壇台下發問環節是由不少參與人士表示自己或親人有不同程度精神健康需要，有人投訴公立醫院精神科醫生普遍沒有耐性；私家醫生收費貴。林素蔚表示關注公立精神科門診輪候時間長，建議以政府共同支付的方式讓部分有需要人士到私家精神科診所求醫。

另外，有無家者指需要儲物空間，但政府提供的宿位不足。他指政府現時只有228個宿位；31個位女性而設，但預算本港有171名無家女性，宿位數量不足而且只能住半年。他又指出部分國家可保障無家者7年住宿需求，認為香港最少需要兩年，好讓他們有空間儲蓄。

江玉歡指部分社會問題是基於結構性問題，不應「福利化」。她說照顧者及安老服務之類的問題應由政府和社會各界同心協力，不能單純用「福利」解決。