逾90%親子曾爆衝突　40%最少一周一次　多數口角甚者掟嘢

親子關係是家庭互動中重要一環。有機構今日(25日)發布一項調查，結果顯示有逾90%受訪者表示曾與孩子衝突，當中四成受訪者表示最少一周發生一次衝突。負責調查機構表示，父母需要學會「溝通式管教」的技巧，與孩子真正協商，包括界定分歧、輪流表達感受及關注、羅列可以滿足雙方關注的方案、到最後選擇大家都滿意的方案。

該調查由今年1月至5月進行，以問卷方式訪問406位家長。調查結果顯示，有92.4%受訪者表示曾與孩子衝突，當中40%受訪者表示最少一周發生一次衝突。

家長與小朋友引發衝突最多原因是「電子產品」(68.4%)及「做功課」(68.4%)，其次是「學業表現」(43.8%)。他們面對衝突大部分均是「口頭爭執」(91.1%)，但有10%會「掟東西」或「肢體衝突」。調查亦顯示，雖然有53.6%家長表示衝突過後，家長和孩子能「彼此妥協」；但也有14.3%人表示，小孩是「被迫服從」；13.2%人選擇「不了了之」。

調查顯示，82.6%家長表示雙方對立的心態沒有因為衝突結束而靜止，例如仍然會擺臉色、逃避接觸，甚至會延伸「戰場」，在其他事端上繼續責罵。

女青賽馬會家庭健康促進中心單位主任施倩俐指出，華人傳統社會強調服從及孝順，小朋友從小被教導要聽長輩說話，因此部分在衝突後選擇與父母妥協，但大多心底裏卻只是被迫，衝突未完全解決下，自然較容易又起其他衝突，家長這種「服從式管教」只會導致惡性循環，難怪調查中不少家長認為目前處理衝突的方式沒有效，希望尋求協助，包括「學習有效的溝通技巧」(49.7%)、「提升管教技巧」(48.5%)等。她說，隨着子女成長，開始有自己的想法，親子要解決問題，父母需要學會「溝通式管教」的技巧，與孩子真正協商，包括界定分歧、輪流表達感受及關注、羅列可以滿足雙方關注的方案、到最後選擇大家都滿意的方案。