公主道毒品快餐車瘋駕案　40歲司機被控7罪明提堂

何文田公主道上周五(23日)晚上發生追截毒品快餐車案，司機硬撼旁車突圍不果，警員擎槍圍捕終將司機擒獲，期間一名男警被捲入車底受傷。被捕姓潘(40歲)男司機已被暫控一項「未獲授權而取用交通工具」、一項「狂亂駕駛」、一項「襲擊警務人員」、一項「販運危險藥物」、一項「藏有他人身份證」、一項「無牌駕駛」及一項「駕駛沒有第三者保險的車輛」罪，案件將於明日(26日)上午在九龍城裁判法院提堂。

據悉，東九龍區一間車行的職員於當晚7時許報案，指潘男早前租賃一輛私家車，出租期屆滿後並無續租及繳付車租，並透露他懷疑持有毒品。車行職員根據私家車的GPS定位系統，發現該車在黃大仙出現，遂通知警員追截，期間發現私家車在九龍城及紅磡一帶共5次衝燈、3次逆線行駛及5次違反路面標記，最終停泊在何文田公主道58號一油站對開。

潘男懷疑察覺警員蹤影，企圖驅車逃走，期間撞毀至少4輛汽車。追捕警員圍堵涉事私家車，發出口頭警告無果後，以伸縮棍扑打車窗及擎槍戒備，最終將潘男拖出車外並制服他。而私家車褪車逃走期間，車尾撞倒一名男警員，更將他捲入車底，他其後由救護車送院治理。警員在場通宵搜查私家車，檢獲一張不屬於疑犯的香港身份證，以及約12克懷疑「冰」毒、約9克懷疑霹靂可卡因及約10克懷疑氯胺酮，毒品市值約2萬港元。