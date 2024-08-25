運動員難敵創傷　處理失當手尾長

創傷亦是運動員一大威脅，現任香港超級聯賽球隊冠忠南區技術總監鄭兆聰，向《東呼即應》分享自己當年因傷患而退役、做球員時受傷後未待完全康復便心急重返球場，引致後遺症的經歷，告戒現役運動員，小心太過搏命影響運動員生涯。

全職運動員往往奉獻了最寶貴的青春艱苦訓練，飽受傷患折磨卻是有苦自己知。冠忠南區球隊技術總監鄭兆聰多年前因傷患選擇退役，但當年傷患至今仍然影響其日常生活。他表示，膝蓋軟骨因累積多年勞損而疼痛，不能正常發揮，退休後軟骨磨蝕亦比較嚴重、腳部變形，更可能繼續惡化，甚至要置換人工膝關節，腳部亦會在潮濕天氣或下雨前風濕痛發作。

廣州中醫藥大學博士（針灸推拿學）楊澤琪表示，運動創傷一般可分為皮膚擦傷、肌肉關節、韌帶拉傷、甩臼，甚至骨折及骨裂等，當中以肌肉及韌帶拉傷最常見。他指，訓練強度太強或時間太長、甚至比賽太頻密，均會令肌肉疲勞，使較弱的肌肉受創，增加運動創傷機率；運動後沒有好好處理及養傷，就會慢慢變成舊患，而沒有好好鍛煉肌肉就會反覆容易地受傷；亦有些運動員剛剛康復便勉強參賽或訓練，忽略了自己心肺功能，均是常見受傷甚至有隱性病患的因素。

楊澤琪又指，通常嚴重的運動創傷後沒有及時治療，久之就會變成慢性運動創傷，治療時間就會大幅變長、治療難度提升，加上本港氣候潮濕，地理環境近海，令濕邪、風邪甚至寒邪入侵病位，受創傷部位會有風濕。他表示，最好在受傷時立即治療，根據嚴重程度決定照X光或磁力共振，視乎情況進行物理治療或找中醫師進行針灸復位。