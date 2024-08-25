運動員月入七千幾　港產官僚嚴人寛己

本港現時有不少運動員每月所獲資助低至7,130港元，引爆全城關注討論是否足夠生活開銷。多位運動員先後揭開運動員節衣縮食的一面，有體育界管理層則死拗運動員「冇乜錢要使」。有前港隊代表運動員向《東呼即應》表示，曾支援後輩外出比賽費用，直斥相關官員應一嘗「7,000多港元在香港可以做到甚麼」。有議員亦指，當局應按個案和分級認真調整運動員資助，以免糟蹋有潛質運動員。

近日接連有香港運動員就所得資助是否「有進步空間」發表意見，揭發不少運動員現時每月資助低至7,130港元，更有現役運動員踢爆，「為慳錢一日三餐體院食」，亦有前港隊代表憶述自身經歷，「換對跑鞋都要自費」；有體育界管理層則大唱反調，指體院全職運動員教練、醫療、住宿等開支獲當局「包晒」。體育學院院長日前重申，第6級只是初期資助，一般在2至3年後便可以「升呢」，更以跆拳道代表盧蔚豐為例，指其奧運前所獲資助是大約1.1萬港元的級別，但由於在巴黎奧運取得第7名成績，下年度資助提升至逾3.2萬港元。

前劍擊運動員張小倫，不僅為香港勇奪3面亞運獎牌，更於2020年男子花劍世界盃埃及站聯同張家朗、蔡俊彦及吴諾弘取得銅牌佳績，令香港篤定取得東京奧運團體賽及3個個人賽資格。他以劍擊為例，一年有6至8站歐洲比賽，參賽的相關費用全都要運動員自行負擔，一程最少消費4、5萬港元，7,000多港元資助可謂杯水車薪，直言「我都想叫那些官員去試下，7,000多港元在香港可以做到甚麼。」

張小倫憶述自己以前未有成績時，僅獲2,000多港元資助，遠遠不夠他在劍擊運動上的消耗，惟有到不同學校及機構兼職教劍，加上在餐廳做兼職，支持自己繼續打劍和比賽。他又分享曾為數個師弟付相關費用2、3年，但師弟排名經常徘徊於第5、第6，結果只好退役，選擇其他工作。

議員吳傑莊則指，現時制度下，運動員最低每月僅得7,000多港元資助，若要家庭照顧，可能會因生活壓力而被迫放棄專業運動員生涯，恐會埋沒一些有潛質的運動員，影響精英運動員在國際比賽為港爭光的機會。他認為當局有必要再檢視及調整相關資助制度，減低因經濟問題影響精英運動員運動生涯的機會。

其實若運動員毋須兼職亦可維持生活，自然可更專注訓練、更好地為比賽備戰，更有望在比賽中取得好成績。當港將知名度不再是「4年一度」，而是平日已經持續累積，自然便會有商業代言找上門，而拍廣告對運動員的訓練影響較輕微，當運動員更多獲邀拍廣告，收入自然能好轉。