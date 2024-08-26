全球首度　活體動物跨洲遙距開刀

本港成功完成全球首次活體動物跨洲遙距磁控內窺鏡手術。中文大學醫學院與瑞士蘇黎世聯邦理工學院合作，由身處瑞士蘇黎世的專家經控制台遙距操作、本港手術室的醫生現場監督，成功於豬模型中取得胃壁活組織，媲美標準設備，相關研究已於國際期刊《Advanced Intelligent Systems》內發表。中大指，技術能為偏遠地區病人爭取更快的診斷和手術治理，亦可促進全球外科專家交流合作。

此項研究由本港及蘇黎世兩間院校聯合進行，團隊在本港「醫療機械人創新技術中心」的混合手術室手術台旁，放置了一部伺服器電腦，並透過有線網絡連結名為「Navion」的可臨床使用便攜式磁性導航系統，以及可磁控的內窺鏡兼整套機械人系統。在蘇黎世的控制台上，操作員透過可提供實時數據傳輸的網絡傳輸協定「WebSocket」操作和監察系統，而位於本港手術室內的機械人則將操作員指令轉換成實際手術步驟。

手術跨越9,300公里距離進行，團隊成功取得足夠體積的胃壁組織進行活檢。而術後X光影像亦顯示，系統使用的磁控內窺鏡能夠在豬模型的胃內完成「後屈」（retroflexion），反映系統克服操作限制，能夠如標準設備般於體內流暢地移動。

中大醫學院表示，新技術可為偏遠地區病人提供迅速的診斷和手術護理，缺乏有關外科技術的地區尤其受惠，隨着內技術普及化，全球數以百萬計的消化道癌症患者有望能獲得更快的診斷和治療；此外，技術亦有助進行跨地域的外科訓練和指導，透過建立一個機械人平台網絡，遙距手術能大大提高醫療服務的普及性，促進全球外科專家知識和專業技能的交流合作。蘇黎世聯邦理工學院亦指，下階段研究將使用人的胃部進行，並希望將相關技術應用擴展到其他消化道器官、神經血管系統，以及進行胎兒手術等。