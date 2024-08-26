東方日報A1：9工程爛尾離譜　等12年慘無暢道

政府在2012年推行的「人人暢道通行」計劃，至今仍有多項工程尚未完工。本報早前率先報道有份負責「人人暢道通行」計劃的合約承建商均安建築，因財困被路政署暫停合約，旗下目前有多達9項工程爛尾。本報記者近日到其中兩個爛尾地盤現場視察，發覺地盤處於停工狀態，恍如一片泥地，告示牌顯示舊資料，有街坊反映已停工多時，苦候多年盼盡快落成方便上落。路政署預計所有工程仍需一至兩年方可完工，若按2020年動工的黃大仙區項目估計，相關工程可能「起足6年」方能落成。立法會議員指9個工程大部分都完成地基工序，質疑還需要花兩年時間完工是「藉口」，促重新制訂工程進度時間表，以盡快完成工程。

均安建築涉及爛尾的「人人暢道」9個工程，分布於東區、九龍城、觀塘、深水埗及黃大仙共11條行人天橋、一條高架行人道和兩條行人隧道加建共19座升降機。本報記者早前分別到九龍城區橫跨紅磡道近戴亞街，以及黃大仙區橫跨東頭村道近東隆道的地盤現場視察。前者地盤處於停工狀態，周遭以水馬圍封升降機位置，有印有路政署字樣的告示，寫着道路工程須暫停，原因為「等候完成護養混凝土」，而下方寫着復工日期為今年8月15日。

至於位處附近的東頭村道近東隆道地盤，同樣被大量水馬圍封以及無人開工，現場設置的工程資訊牌顯示，原定開工日期為2020年6月18日，而原定竣工日期為2022年8月19日。如今距離開工日期逾4年，工程仍未完工，告示牌顯示最新預計竣工日期為明年7月31日。

「都見過有人開工，但近呢一個月就冇見過工人喇！」當日在附近經過的市民陳先生坦言，知道該行人天橋會興建升降機，但他對於無人開工相當失望，質疑工程拖延太長時間，已經無甚期望。而居於樂富邨的孫先生就指，偶爾過來看醫生時會行經該條行人天橋，希望盡快興建升降機，「如果有升降機會方便好多！」

議員楊永杰表示，有信心新承建商會完成該9個工程項目，不過對於署方預計有部分工程需要兩年完成則認為不理想、會失望，他坦言「該9個工程項目大部分都完成地基工序，現時只剩興建部分，無理由再用舊的指標來完成工程」，他稱期望當局可以一年內完成興建，市民一直苦等完工早日使用升降機，促當局「唔好再找藉口」，應加快施工進度。

路政署發言人指，新工程合約是按一般工務工程合約的既定程序進行招標，當中需給予足夠時間讓投標者擬備及遞交標書，署方亦需在截標後評審標書和完成相關審查及批核手續，方可向中標者批出合約，整個過程需時數月，現時新工程合約已定於本月26日正式展開，該9條行人通道尚未完成的加建升降機工程預計可於下半年陸續復工，分別需時約12至24個月完成。

■記者余思嵐

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