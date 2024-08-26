警司陸振中涉3度逼女下屬口交　事主前男友：拍拖未曾有性接觸

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心食殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（26日）在區院續審。女事主前男友透露，跟事主拍拖近5年，兩人從沒見過彼此裸體，也不曾有過性接觸。他又指，女事主很討厭人飲酒，當晚被告卻要求她「杯杯清」，她憶述事件時「眼濕濕」，顯得好委屈。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、及下屬蔡文浩及賴文顯。

事發時X的姓孫男友今日作供。孫表示，2017年6月以大學生身份參與警隊學長計劃，並認識了X，同年12月31日開始拍拖，2022年7月10日分手。孫憶述，2022年6月22日，X跟同事晚飯。到了約晚上11時45分，X仍未通知他離開飯局，他感到擔心，遂致電X。頭兩次沒有人接聽，到第三次X接聽，她說話有點含糊，似醉酒。未幾蔡文浩接過電話，告知他X飲醉，表示會接載X離開，兩人相約粉嶺景盛苑巴士站等候。

孫續供稱，當蔡載X抵巴士站後，孫便扶X落車。當時X「有啲醉」，向他說大老闆在殘廁內「揸咗我個胸，仲錫我、摷我同摸我，仲迫我含。佢想除我條褲，但條褲太緊除唔到」。他問X對方有沒有射精，X回答說「無，得幾分鐘」。X顯得「好唔開心，委屈，眼濕濕但無喊」。孫指，由於X的父親飲酒，X兒時家中曾發生暴力事件，因此X很討厭人飲酒。不過據X指，當晚大老闆卻灌她飲酒，要她「杯杯清」，她飲了5至6杯就「頂唔順」。孫又透露，X一開始拍拖就說過，要結婚後才會發生性行為。因此拍拖4年多，兩人不曾赤裸相對，X也沒接觸過他的下體。性侵事件發生後，兩人對X應否辭職有分歧，最終分手收場。

案件編號：DCCC 137/2023