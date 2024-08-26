處掙扎求全臨界點　據悉當局設平台　建築業今向銀行表達困難

雖然政府不斷強調本港經濟逐步增長，但不單止零售業叫苦連天，建築界形容業界處於掙扎求全的臨界點，據稱，發展局牽頭建立溝通平台，邀請建築界、銀行界及金管局代表今日(26日)舉行會議，讓建築界直接向銀行表達困難。

發展局局長甯漢豪向傳媒表示，當局會向銀行界表達立場，未來工務工程量會較過去增加，基本工程開支每年達900億港元，比過去5年平均多17%，讓銀行界知道建築業有好的前景。為協助建築界改善現金流，她早前指出已拍板落實的工務工程，政府會向建築商加密分期找數。

事緣建築師事務所商會主席劉榮廣早前去信發展局局長甯漢豪，指自新冠疫情爆發以來，環球經濟前景不景氣，本地市場亦遇到挑戰，形容本地建築業界持續面臨困境，建議政府為本地建築師提供更多外判顧問合約，並重啟暫緩項目、加快外判工序。

他在信中又指雖然樓市年初已「撤辣」，但市場仍極審慎，只有少數私人項目正發展。他表示，內地物業發展以往是本地建築界的主要生意來源，但近來相關發展淡靜，幾乎沒有任何工作機會，不少建築師行更出現裁員潮，形容業界處於掙扎求存的臨界點。

發展局當時回覆指出，相信建造業界反映有企業生意下跌和現金流緊張只是短期情況，形容隨着大圍經濟環境逐步改善和政府持續投資，「業界前景仍然是亮麗的」。局方重申今年初《財政預算案》數據，指2024/25財政年度及未來5年基本工程預算總開支維持約每年900億港元，較過去5年年均760億港元增約17%。