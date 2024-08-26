虛擬實境技術融入新聞教學　8成參與學生滿意教學成效

創新科技發展融入教學，虛擬實境助力學生實踐學習。香港恒生大學傳播學院今日（26日）公布了一項有關虛擬實境（VR）應用於新聞教學的研究，恒生大學表示，有8成學生滿意VR教學的成效。所有參與學習的學生都表示可以通過VR更好的掌握理論和實踐技巧。

恒生大學研究團隊表示，在該研究中，學生使用模擬2008年四川汶川大地震的VR，練習現場新聞報道的技巧。研究團隊採用UTAUT作為理論框架，並對97名學生進行超過半年的調查和訪談，以收集和分析他們在新聞教育中使用虛擬現實的經驗和態度。

研究團隊指出，VR技術應該要平衡互動性與道德原則。透過模擬場景訓練可增強學生之間的協作，然而，有些故事適合互動，但有些故事的表達則需要更高的道德敏感度，而不是僅關注其互動性。VR技術是複習和鞏固學生現有知識和技能的合適工具，而早前的其他研究顯示，VR技術對於加深已學內容的了解比學習全新內容更有效。因此，團隊建議教師在讓學生接觸VR學習之前，先讓學生配備相關知識。

參與研究的學生認為，利用VR學習除了增加趣味外，更可以令初職記者在模擬災難場景中學習各種採訪技巧，大幅降低在實際採訪時發生意外的機率。還有學生表示，老師會在傳統課堂上提醒學生要加強觀察，記下新聞故事的細節，然而，當使用VR看到模擬受損設施的細節時，學生才真正明白該如何觀察，以及該描述哪些內容。