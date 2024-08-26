藉口監察肌肉發展　逼11男生拍裸照及手淫片　籃球教練認20罪

深水埗區一間中學的籃球隊男教練，前年被指以觀察肌肉發展為由，要求多名未成年男學生發送裸照及拍手淫片段，又藉詞按摩或打電動，邀請他們到其住所，再摸他們的下體及手淫。受害男生達11人。案件揭發後，教練再被指要求部分男生刪除對話、裸照及手淫片段。涉案男教練今（26日）於高院承認煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為、非禮、意圖妨礙司法公正等共20罪。法官下令被告還押至10月2日判刑，期間為他索取精神科及心理報告。

案發時26歲的被告何俊頴，今日承認20項控罪，包括7項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為罪、4項向16歲以下兒童作出猥褻作為罪、6項非禮罪、兩項意圖妨礙司法公正罪，以及一項促致未滿18歲的人製作色情物品罪。

案情透露，本案涉及11名男童，案發時他們介乎14至16歲。2022年2月，被告以觀察肌肉發展為由，要求男童拍裸照，或拍攝射精片段。另外，被告不時在完成籃球訓練後，邀請學生到其家中打機或按摩。期間，被告會趁機觸摸男童陰莖，或為他們手淫至射精，聲稱可藉此評估他們的運動表現。部分非禮事件，發生在運動場及港鐵站。2022年5月，其中一名事主將事件告知母親，最終報案處理。被告之後要求兩名男學生刪除有關對話、裸照及手淫片段，意圖妨礙刑事案件調查。

案件編號：HCCC341/2023