公主道毒品快餐車瘋駕案周五再訊　40歲司機留院未能出庭

一輛懷疑毒品快餐車日前在涉嫌在何文田公主道狂亂駕駛，司機硬撼旁車突圍不果，警員擎槍圍捕，終將司機擒獲，期間一名男警被捲入車底受傷。疑涉案毒品快餐車司機被控無牌駕駛、襲警等7罪，案件今(26日)在九龍城裁判法院提堂。由於被告現時仍然留院，故未能出庭應訊。裁判官將案押後至8月30日再訊，被告須由警方看管。

40歲被告潘文傑報稱無業，被控未獲授權而取用交通工具、狂亂駕駛、襲擊警務人員、販運危險藥物、藏有他人身份證、無牌駕駛及駕駛沒有第三者保險的車輛罪。控罪指，被告於2024年8月17日與2024年8月23日之間，未獲私家車擁有人同意或未獲其他合法權限，而取用該輛私家車；

被告另被控於8月23日，駕駛上述私家車時故意疏忽，因而導致警員60387身體受傷害；同日在公主道61號外襲擊在正當執行職務的警務人員，即警員60387；非法販運危險藥物；無合法權限或合理辯解，而管有屬於男子周煒卓的身份證；在道路上駕駛上述私家車時，並無持有所駕駛的車輛所屬車輛種類的駕駛執照，以及未備有一份有效的第三者風險保險單或保證單。

案件編號：KCCC2125/2024