涉滋擾證人　Lunch哥藐視法庭罪成　押9.20求情及判刑

人稱「Lunch哥」的反對修訂《逃犯條例》活躍示威者李國永，於2020年一宗死因研訊進行期間，與一名退休婦人涉嫌在法庭外滋擾證人，他們因此事除了被控非法集結罪外，也被控刑事藐視法庭。該刑事藐視法庭案今年1月在高等法院開審。高院法官今（26日）宣讀判詞，裁定兩人均罪成，押後至9月20日求情及判刑。

兩名答辯人分別是17歲學生李國永，以及65歲退休女保安員賴瑞英。原告方律政司在開案陳詞指，2020年8月24日，死因庭處理一宗備受關注的死因研訊。當日下午近5時，證人「H女士」、「H先生」和「C小姐」離開西九龍法院，擬登上私家車期間，被約30人包圍，有人向證人大聲辱罵和舉中指。兩名答辯人身處人群中指罵，證人要靠執法人員開路才能上車。

法官今日頒判詞指，綜觀所有證供，法庭肯定兩名答辯人知道事主是死因研訊的證人，故意跟隨他們，並用侮辱性說話指罵他們，包括說「死狗呢㗎，收咗水x街」、「假老母」。法官指，當日情況就如在示威或暴動中，參與者或互不相識。然而，他們在腦海中都有一個共同目的，即令證人受苦。為了達成目的，各人互相支持，共同行事。法庭遂裁定，原告方已在毫無合理疑點下證明控罪所有元素，裁定兩名答辯人藐視法庭罪罪成。

案件編號：HCMP 2254/2020