嶺大舉行迎新日及開學禮　一年級內地生平均高考成績提升15分

嶺南大學今日（26日）舉行2024/25學年新生迎新日及開學禮，迎來超過1,300名來自本港、內地以及海外的本科生入讀，而本學年獲取錄入讀一年級的內地生，其平均高考成績較去年提升了15分。嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗致詞時指出，嶺大畢業生的平均年薪持續穩步增長，根據2024年的統計，2023年畢業生薪酬比2022年的畢業生薪酬錄得百分之5.8的增幅。

秦泗釗又提及新成立的數據科學學院，指旨在讓學生具備人工智能素養和慎思明辨的能力，希望培養學生成為前瞻者，深入了解人工智能對人類和社會的影響，以及技術進步帶來的潛在機遇與挑戰。另外，嶺大重視融合和全人教育，目標培育學生擁有全面多元的思維模式。

迎新日亦舉行一系列研討會，由相關教職員介紹嶺大提供的各種學生服務和學習機會。大學亦將於9月5日舉辦「校園生活嘉年華」，新生將有機會與秦泗釗互動交流，並由超過40個由學生社團、大學團隊和部門設立的宣傳攤位，將會協助新生適應大學生活及建立人際網絡，同時有武術、音樂和柔道等多個學生團隊帶來的精彩演出。