調查指過半熱感紙雙酚A含量超標　組織籲「唔使單」

熱感紙被廣泛用於印製登機證、博彩活動彩票及收銀機收據等，但這些紙張通常包含有害物質，影響的環境和健康。有團體今日(26日)發布一項調查，結果顯示有逾半數受訪者會將熱感紙存放於錢包：大部分受訪市民接收熱感紙主要為工作報銷用途；過半受訪企業對熱感紙來源及成份認知不足的情況。負責調查團體表示，商戶同交易系統公司需要在電子層面上互相配合，其次是從教育層面上入手，由市民教育作為根源，推動源頭減廢。

北區青年商會於今年5月至8月進行熱感紙化驗，根據熱感紙化驗結果，分別抽查本港10間商戶，反映80%商戶使用含雙酚A熱感紙，而當中70%更超出歐洲食品安全局訂定的雙酚A安全水平。化驗結果當中，最高含酚量樣本為某大型百貨公司收據，含有14.79mg雙酚A，若以一個70kg成年男性，每日雙酚A可容忍攝入量3.5mg為標準，化驗結果反映收據雙酚A含量超標多於4倍。

同時亦共收回1,155份問卷。結果顯示，61.6%受訪者會存放於錢包；有31.9%的受訪者會隨手放置收到的熱感紙。問到如何者處理熱感紙，62.5%受訪者接收熱感紙用於工作報銷用途；54.1%為記錄消費帳目；47%因店員打印而接收熱感紙。調查亦顯示，44.1%受訪公司因為擔心貨物金額展示問題而不願意支持並使用電子方式取代熱感紙發放。另外39.3%受訪公司則於同問題表示擔心電子技術問題。有89.2%受訪企業不清楚其正在使用的熱感紙是否含有害物質酚。

香港青年商會總會指派執行委員葉穎華表示，市民的身份比較被動，一來無辦法選擇攞到熱感紙的種類，二來有時因為工作原因亦無法避免收取實體收據。因此要從多方面出發，商戶同交易系統公司需要在電子層面上互相配合，其次更重要係從教育層面上入手，由市民教育作為根源，推動源頭減廢。市民只需簡單一句「唔使單啦，唔該！」，商戶就可以避免打印收據，那已經可以帶來重大成果。