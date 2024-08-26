議員指有人半夜餵鴿難檢控　市民稱舉報有難度

政府指9月起將會直接檢控餵飼野鴿的人士，不會再進行口頭勸喻。議員鄭泳舜指部分餵鴿人士或會在半夜行動，又以「亂拋垃圾」作比喻指餵鴿行為難直接檢控，要從宣傳及教育方向入手。當局則鼓勵市民舉報，但有大角咀居民表示，甚少看見有人在附近餵飼白鴿，認為舉報有難度但可嘗試。

立法會早前通過修訂《野生動物保護條例》，把餵飼野生動物的最高刑罰改為罰款10萬港元及監禁1年。法例以8月為宣傳期，期間會口頭警告餵飼野鴿的人士；而在9月1日開始會直接檢控相關人士，不再作口頭警告。

大角咀海泓道一帶是野鴿聚集的熱點，漁護署署長黎堅明今日（26日）聯同立法會議員、區議員及附近屋苑業主代表到場視察。視察期間有不少長者向他們表示附近有大量野鴿聚集、曾經「中頭獎」或有鳥類糞便掉在晾曬的衣物上。

東網記者下午在海泓道附近行人天橋觀察有野鴿聚集及進食的情況，部分野鴿甚至飛到約10樓的住宅單位休息，但沒有看見餵飼野鴿的人。漁護署曾建議市民可以致電1823舉報餵飼野鴿的情況，但有附近市民表示甚少看見相關情況。

4名受訪市民均表示甚少看見有人在附近餵鴿，其中兩人認為舉報困難但可以嘗試，有人認為「太誇張的話應該會有人拍下。」當中坐在行人天橋旁邊的龔婆婆表示，自己常在附近長椅休息，直言從來沒有見過有人在附近餵鴿；反而認為餵鴿的人或許會到比較靜的地方。

鄭泳舜指部分餵鴿人士或會在半夜行動，又以「亂拋垃圾」作比喻指餵鴿行為難直接檢控，會從宣傳及教育方向入手。對於有市民認為餵鴿人士是源自「好心」，他指「做善事有很多方法」，重申餵鴿會導致及禽流感及其他衞生問題。

該區區議員鍾港武補充，野鴿可飛至約10層樓高，不少居民曾「中頭獎」；而且野鴿死亡發臭會引致其他衞生問題，有指被餵飼的野鴿會變得不怕人，或會造成危險。他重申餵飼野鴿不能積福，更是「作孽」。

署長黎堅明指餵飼野鴿會導致「三輸」，餵鴿人士會面臨相關刑罰；市民面對衞生問題；野鴿未必能食用人類的食物。他補充，即使在私人屋苑餵飼野鴿亦能檢控。