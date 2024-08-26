流鶯企街風氣壞　執法應否揼波鐘

東網早前報道，北角春秧街一帶出現流鶯問題，困擾當區居民多年。有東區區議員聯署要求政府採取聯合行動，打擊該處出沒的流鶯，如此明顯的社會問題，居民區議員都看到，但執法部門、高官卻無動於衷。《東呼即應》日前落區作了解，拜託港產官僚對這班被戲稱為「企企」的人士，不要再闊佬懶理。

流鶯出沒問題存在已久，疫情期間雖然一度沉寂，但復常之後又有故態復萌之勢。根據法例，任何人在公眾地方，或者在公眾可見的情況下，不論以明示或暗示方式，誘使他人進行性交易，即不論是妓女「拉客」或嫖客「問價」，均已觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第147條，「為不道德目的而唆使他人」罪，最高可判處監禁6個月。

根據執法部門近年掃黃行動數據，2021年至2024年7月共拘捕5,509人，單計今年首7個月就有1,858人被捕，其中1,673人涉及未經批准僱傭工作，而北角春秧街，更被當區市民大呻風氣敗壞。據東呼團隊現場觀察，僅相隔約5個舖位就已經見有兩位疑似流鶯在街邊「等客」。市民周太太表示，去年就開始有流鶯，通常在朝早和夜晚出沒，直言擔心會影響到小孩以及區內風氣。

東區區議員丁江浩表示，北角春秧街流鶯問題已存在十幾年，情況時好時壞。他認為春秧街單幢式的舊樓較多，劏房容易分租的情況下，給一些性工作者去租用，流鶯在舊區或街邊出現不僅滋擾居民，更令街坊女士路過被人評頭品足。第二個問題則是非法賣淫活動衍生其他間接罪行，亦衍生治安問題，例如有趁機盜竊等。他指甚至有逾期居留的性工作者，盜取客人財物，惟在執法部門打擊或檢控、拘捕流鶯時，又未必有將資料轉介給入境處。

丁江浩希望，如當局未來加強打擊流鶯，應在源頭方面阻止一些明顯不是為探親或旅遊的人士入境香港，第二是希望執法部門再檢視政策，譬如業主將劏房分租給一些明顯從事賣淫場所的人，希望能夠加多一些力度，不要單單因業主一句「我不知情」，不知道租戶會用作賣淫場所便令其脫罪。

事實上，佐敦、油麻地、旺角、荃灣及元朗，一樣有類似情況，分別只是該處的地區人士有否嚴正要求政府採取聯合行動，打擊流鶯問題。早於疫情前，東網已經敦促當局、執法部門正視流鶯滋擾市民，部分報道早至2017年、甚至2012年已有，令人不解的是現屆政府上場後，擺出一副積極有為狀，實際上又是否換湯不換藥。另一方面，YouTube淫片氾濫荼毒青少年同樣「離譜」，亦一樣是「你有你檢舉，佢有佢笠水」，不肯撥亂反正，甚至有人更說香港將變性都。