腫瘤電場治療　助惡性腦瘤患者增生存率近60%

膠質母細胞瘤（Glioblastoma，GBM）是最具侵襲性的原發性腦瘤，手術不一定能徹底切除，患者術後亦需要進行電療及化療。有組織分析本港公立醫院膠質母細胞瘤病人數據，發現配合腫瘤電場治療（Tumor Treating Fields，TTF）能延長存活率近60%，患者只需要在家中佩戴相關治療裝置，便可抑制癌細胞生長，維持整體生活質素之餘，亦可減輕照顧者壓力。組織指，已向當局分享研究數據，建議資助有經濟困難的成年患者使用治療，並於今年5月獲按納。

世界衞生組織將膠質母細胞瘤界定為毒性最高的第4級腫瘤，本港年齡標準化發病率為每100,000人中有1人患此症，症狀包括頭痛、噁心、視力減退、記憶力問題、性格改變及癲癇等，醫生會盡量切除整個腫瘤，但因腦部結構極其複雜，不一定能徹底切除，亦可能影響腦部功能，患者在術後需進行電療及化療。

香港神經腫瘤學會分析了2017至2019年間，141名於公立醫院跟進的膠質母細胞瘤患者之數據，所有患者均手術後及術後3個月填寫評估問卷。研究結果顯示，術後有加入腫瘤電場治療的研究組之總生存期中位數，比起無加入治療的對照組高59.4%，由14.3個月增至22.8個月，而照顧者的高壓力比例亦隨着患者開始腫瘤電場治療後有所下降。

學會指，腫瘤電場治療是一種可攜式、戴於頭上及以電池驅動的治療裝置，其原理是以特定頻率的交替電場，透過黏貼在皮膚上的電極貼，破壞癌細胞分裂，抑制癌細胞生長，導致受影響的癌細胞死亡，患者可在家中進行治療，需每天佩戴最少18小時以達致治療效果。

公立醫院於2021/22年度開始試行治療，學會表示患者通常在手術及電療後開始使用，平均會使用15.3個月。26歲的Sally去年3月確診患上膠質母細胞瘤，初期症狀只有善忘及情緒不穩 ，直至有日發現頭部出現似是撞到硬物的痛感，但沒有撞擊的記憶，在家人提醒下前往求醫，醫生檢查後發現其腦內腫瘤很大，需立即施手術，術後進行電療及口服化療，並經轉介參加醫管局先導計劃，於去年7月起使用腫瘤電場治療。她表示，每天佩戴腫瘤電場治療達20小時，比建議最少佩戴時間18小時更多，但除了要習慣治療帽帶來的熱力，沒有感到其他副作用。

學會表示，已與醫院管理局分享以上研究數據，並向當局建議以撒瑪利亞基金資助有經濟困難的成年膠質母細胞瘤患者，使用腫瘤電場治療，相關建議已於今年5月獲當局按納。