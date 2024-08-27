東方日報A1：遲來掃歪風　僭建噩夢　擬斷正即檢控

去年世紀黑雨過後揭發紅山半島僭建風波，引起全城關注。發展局局長甯漢豪昨指截至8月上旬，已向17間獨立屋發出共97張傳票；又計劃在年底提出《建築物條例》修例建議，針對樓宇維修、僭建等問題提高罰則，強調法例上應針對不同類別層次的僭建物，有不同類型的最高罰款，同時簡化檢控門檻及程序。有議員認為現時若有業主故意阻攔署方追查隱蔽僭建物，則會令發清拆令和檢控等程序拖慢，若修例希望能加快流程；另有議員指部分長者確實需要申請樓宇維修津貼，認為津貼助合資格人士清拆僭建物或違例建築也屬鼓勵措施。

紅山半島在去年發生山泥傾瀉後，多間獨立屋的非法僭建地下室及霸官地建花園被曝光。當局除發出清拆令外，屋宇署在徵詢律政司意見後，已按《建築物條例》，對部分涉案人士啟動檢控程序。根據發展局最新數字顯示，截至8月上旬，署方已向17間獨立屋發出共97張傳票，涉及相關人士明知沒有事先獲得屋宇署批准，而進行建築工程，屋宇署將會繼續檢控工作。

甯漢豪接受傳媒訪問時表示，計劃會在今年底提出《建築物條例》修例建議，屆時將會針對樓宇維修、僭建及註冊承建商規管制度，提高相關罰則，並簡化檢控門檻及程序。

她指出，因應僭建問題，當局在修例建議上一定會增加罰款，並會加入不同層次的罰款原則，她舉例，紅山半島的地庫僭建屬於嚴重個案，其嚴重程度與一般外牆伸出支架或旗杆等有分別，故在法例上也應針對不同類別層次的僭建物，有不同類型的最高罰款。此外，現時若屋宇署發現僭建物，會先向業主發出清拆令，當業主拒絕遵從的時候，屋宇署才會對業主作出檢控。甯表示，針對現時的檢控做法，當局會建議不管清拆與否，一旦發現僭建物便會即時作出檢控，重申「僭建就是不對的，所以會快啲告你。」

對於《建築物條例》年內提修例建議，議員陳學鋒認為過去多年屋宇署打擊僭建有一定成效，但他坦言當年定義沒有即時危險、且有一定隱蔽性的僭建物則較難發現，若有業主刻意阻撓，則處理程序會慢下來，認為署方在處理此類僭建物「有啲慢」，除加強罰則外亦應增加人手，以加快檢控等處理流程。

另一議員梁文廣則表示，對於局方提出「不同層次的罰款」，他認為應以樓宇安全性來作分類，並舉例指高樓大廈的僭建物若對其他單位構成安全疑慮，便應加重罰則，而一些不涉及結構安全問題，例如封閉露台、掛架等則應分開屬另一類。

至於市區重建局現時有津貼用以協助業主清拆違例建築工程，例如「有需要人士維修自住物業津貼計劃」，被問及若修例後會否變相市建局資助業主交罰款，梁文廣認為此類津貼計劃仍有存在的必要性，因部分年老長者在買入單位時已有非法構建物、或以當年的標準不屬違例，認為津貼能幫助弱勢長者改善生活環境，同時能鼓勵長者「撥亂反正」；而且即使長者獲得資助後，仍會有一定的法律責任，故繼續資助長者維修和查清僭建，兩者不應畫上等號。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：