有空間研人工島拉長分期填海　被問最新造價　政府：不敢再估算

礙於逾千億元龐大財政赤字，政府早前押後交椅洲人工島大型填海計劃。面對外界炮轟計劃倒錢落海要求取消相關計劃，但當局重申爭取今屆任期內啟動填海，又強調並無擱置計劃，認為絕對有空間考慮是否「拉長」分期填海，卻表明沒有最新造價，甚至不敢再估算。

發展局局長甯漢豪接受傳媒訪問時指分期填海，又舉例分5年或10年填海造地1,000公頃，涉及的現金流都有不同。時被問及項目的最新造價，她指並無最新估算，目前亦不敢再估算。她指數年前公眾很緊張填海所需費用，當時政府未展開詳細工程研究，破例公布粗略估算約5,800億港元，其後每有變動，大家都敏感。她重申，明年陸續展開詳細工程研究。

政府早前在地區諮詢會上表明北部都會區將設展館介紹規劃，她亦指會是大型展館，集中介紹北部都會區及交椅洲人工島的發展進程，現正探討新展館選址及會否以組裝合成方式興建，希望加快建成，目標爭取今屆政府內建成。

政府曾就展館的選址諮詢不同持份者意見，她指無論位處北都或市區，大家認為各有好處。她認為在北都設立展館介紹有關計劃當然很合理，但現時區內有不少地盤，市民與旅客未必前往，反而中環、灣仔海濱一帶可能較為吸引。