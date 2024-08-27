探討北都不用「真金白銀」收地　政府：牛潭尾30公頃地建大學城

政府發展北部都會區，當中涉及不少收地及工程開支。面對逾千億港元財政赤字，當局指可探討新的收地補償安排，讓政府不用「真金白銀」收地，又透露牛潭尾將有約30公頃用地發展「北都大學教育城」，最快在10月施政報告公布後出台。

針對不用政府真金白銀收到，發展局局長甯漢豪在訪問中以政府建設「三寶樹濕地保育公園」為例，由於保育公園並非發展項目，當局正研究能否容許公園範圍內私人土地地主，交還土地予政府作保育用途時，將有關土地價值「當錢用」，以抵銷在新界其他地方換地項目的補價。她又透露，曾與個別發展商接觸，他們表示歡迎。

被問及新田科技城環評報告遭司法覆核，她指不會動輒因此暫停發展，仍會將法定圖則提交行政會議審批，並計劃年底前向立法會申請撥款，展開首階段發展工程，同時諮詢法律意見，確保過程穩妥。她認為大家應思考司法覆核帶來的代價是否「無痛」，當年港珠澳

大橋環評司法覆核，最終政府勝訴，但因推遲工程，工程費用多了逾百億港元。

至於發展「北都大學教育城」，她指整個大學教城亦會分布在其他地帶，有20多公頃位於坪輋、打鼓嶺一帶；洪水橋亦有小量佔地。她指日後北環綫落成，牛潭尾與新田科技城只是一站之隔，牛潭尾的大學定位主力創科及產學研，可提高協同效應。

她又指牛潭尾會有住宅發展，釐定私樓比例時，可以「放膽些」，預料項目最快數年後動工。