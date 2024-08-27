合胞病毒持續活躍　新冠確診上升　專家憂「三疫夾擊」

衞生防護中心上月宣布本港最長的流感季節結束，不過呼吸道合胞病毒(RSV)感染個案就持續上升。衞生署數據指出，呼吸道合胞病毒確診樣本自年初0.34%，截至本月中已升至2.15%。有專家估計，隨着該病毒變得活躍，加上新冠病毒數字上升，香港有機會踏入下一個流感高峰期，提醒高危人士及早接種疫苗，避免「三疫夾擊」。而且目前未有兒童RSV疫苗，專家擔心9月份開學，學生有機會在校園接觸到不同的病毒，加快傳播速度，提醒家長為子女做好預防措施。

關日華指出，由於嬰兒氣管較小，免疫力亦未成熟，感染RSV的風險較高，亦較容易出現重症，尤其1歲以下嬰兒。RSV會慢慢將細胞聚合，封閉兒童氣管，嚴重者有機會導致缺氧。該病毒的潛伏期一般較流感長，患者會在染病後5至7個月後才會發病，而病情亦有機會較流感嚴重。

兒科免疫學、過敏及傳染病學醫生莊俊賢表示，目前仍未有合適的兒童呼吸道合胞疫苗，又強調「預防勝於治療」，家長應提醒子女勤洗手、多做運動，增強免疫力。至於其他高危人士，例如長者、長期病患者或孕婦等，則可接種成人版疫苗，避免流感、新冠及呼吸道合胞病毒「三疫夾擊」，而孕婦接種疫苗後，亦可將抗體傳給胎兒。