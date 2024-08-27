初選案45人罪成　參加新界西初選8被告求情

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，朱凱廸、張可森等今（27日）在西九龍法院（暫代高院）求情。張可森、黃子悅及伍健偉均稱屬「積極參加者」，其中黃子悅冀法庭將部分刑期跟暴動罪刑期同期執行，而沒有律師代表的伍健偉，則形容「五大訴求」合情合理，結果遭法庭打斷發言，提醒他別作政治宣言。

今日求情的被告是參加新界西初選的伍健偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒和譚凱邦。他們全部認罪。「墨落無悔」聲明發起人之一張可森代表大律師求情指，國安法刑罰分級制不應套用於串謀罪行，但法庭可以用作參考，力陳張可森應歸類為「積極參加者」。代表大狀讀出由張可森自行撰寫的求情信，張表示已經深切反省，明白財政預算案不應被用作政治工具，危害國家安全，未來會以家庭為中心。大狀形容張可森重犯機會是零。

黃子悅代表大狀則指，應視黃為「積極參加者」，即刑期為3至10年。另外，黃子悅因在2019年11月18日，於油麻地一帶參與暴動而被起訴一項暴動罪，黃子悅認罪，2023年7月在區院被判監37個月。大狀今日陳詞時指，希望法庭在本案量刑時，可以考慮到刑期整體性，將部分刑期與暴動案刑期同期執行。即使法庭認為，黃子悅在暴動罪保釋期間干犯本案屬加刑因素，刑期也不應大幅上調。這是因為黃子悅當初根本不知道其作為屬於違法。

伍健偉沒有律師代表，自行陳詞。他表示，作為民意代表，他有責任為選民爭取合理訴求，強調「五大訴求」屬合情合理，沒有被法庭裁定違法，對港府而言，這些訴求「是不為也，非不能也」。法官此時打斷，提醒他現在屬求情階段，並非講政治睇法的場合。伍健偉補充，當時街頭衝突已持續一段時間，他不希望有人受傷甚至犧牲，所以即使違法，也選擇參加屬「和理非」的初選。法官關注，案發時段是否知道計劃屬違法。伍健偉解釋，他到被捕才確切知道。

案件編號：HCCC 69,70/2022