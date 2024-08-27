教聯會倡深圳出資「買位」　讓非港籍學生跨境來港讀書

學齡人口下跌問題困擾本港學界多年。香港教育工作者聯會指出中小幼學校普遍面對收生不足的衝擊，建議教育局放寬編班的計算機制，並容許學校因應校方取錄的插班生而開班。在補充學生源方面，可考慮由深圳出資向港府「買位」，讓深圳非港籍學生跨境來港入讀公營學校。教聯會亦建議增加津貼金額及提供更多支援，鼓勵辦學團體合併學校，亦期望政府改善中小學班師比例以提升教育質素，並提供專項培訓，支援超額教師重投教育崗位。

教聯會亦認為要激活人口，並締造家庭友善環境，當局要加強支援學校，讓高才通子女早日適應香港的校園生活。在育兒方面，政府應提高每名幼稚園學童的單位資助額，以鼓勵幼稚園開辦長全日班及暫託幼兒服務；並擴展小學「在校課後託管服務試行計劃」，讓更多雙職家庭受惠。此外，將幼教師生比例應改為1:10、放寬幼稚園的用款規管，讓校方能靈活使用不同津貼。

另外，學生精神健康備受關注，教聯會期望政府未來能夠持續加強醫、教、社跨界別合作，為有需要學生及時提供支援；同時加強教師、校長、家長的以至學生朋輩的培訓，助人自助。亦應鼓勵更多學校參加《4Rs精神健康約章》及「全校園健康計劃」，並加強正向及生命教育，提升學生的抗逆能力，建立正面的價值觀。此外，政府亦應培訓及引入更多精神科專科人手，縮短學生的輪候時間。