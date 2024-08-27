本港第二季增80宗感染愛滋病毒　其中12人傳播途徑不明

衞生署衞生防護中心今年第二季接獲80宗感染愛滋病病毒新增個案，自1984年以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累積至12,223宗。新增的80宗個案涉及60男20女。當中42人透過同性或雙性性接觸受感染，26人透過異性性接觸受感染，餘下12宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。新增個案有34宗由公立醫院、診所及化驗所呈報，愛滋病服務機構及私家醫院、診所及化驗所則分別有13宗及12宗。此外，80名新增感染者中有65人已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

愛滋病個案方面，季內新增16宗，其中12宗透過同性或雙性性接觸受感染，餘下4宗透過異性性接觸受感染。該季新增愛滋病個案當中，15宗愛滋病個案在發病期間才確診感染愛滋病病毒，而最常見的愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累計2,523宗。

衞生防護中心發言人表示，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑。進行愛滋病病毒抗體測試是得悉有否感染愛滋病病毒的唯一途徑。愛滋病是由愛滋病病毒引致。在過去10年，超過八成愛滋病患者在確診愛滋病病毒感染後三個月內發病為愛滋病，顯示大部分患者未有及早接受愛滋病病毒抗體測試。

中心又提醒市民應恒常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，高風險群組更應定期測試。曾有性行為但不屬於高風險群組的人士亦應最少檢查一次。若確定受感染，應盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病病毒藥物治療。