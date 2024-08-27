下周開學　教育局籲學校　以學生精神健康為首要考慮

暑假即將結束，還有不足一周就開學了。教育局副秘書長蘇婉儀表示會持續與學校、家長、不同政府部門及非政府機構攜手為學生建立關愛和諧的校園，讓他們愉快地開展新學年的校園生活，呼籲學校在新學年繼續以學生的精神健康為首要考慮，以培養學生的正向思維為重點，建構健康幸福的校園。當局亦將在2024/25學年持續推行一系列措施，包括新推出的《4Rs精神健康約章》，促進精神健康的重要元素為主軸，營造有利學生健康成長的環境。

蘇婉儀指出，參與《約章》的學校須在2024/25學年起落實各項推廣學生精神健康的措施和舉辦活動，協助學生建立健康的生活習慣和正面的人際關係，為學生提供更多放鬆減壓的機會，加強他們的幸福感及抗逆力，從而提升學校整體的健康文化。

繼去年11月發放高小階段的「精神健康素養」資源套後，初中階段的資源套亦已上載「校園•好精神」網站的《精神健康素養資源套》專頁。蘇婉儀表示，資源套旨在讓學生學習各種保持身心健康的方法；加強學生對精神健康疾病的早期病徵及有效治療方法的認識，鼓勵及早求助；提倡以正面及包容的態度看待受精神健康問題困擾的人士，去除負面標籤；以及鼓勵學生主動關懷別人，守望相助，倡導求助文化。

她續指，維護學生身心健康是教育工作者的首要責任，當中班主任的角色尤其重要，特別是學期初，班主任可進行不同的班本活動，幫助學生互相認識，提升他們的聯繫感；教師亦要多主動關心學生的情緒，聆聽學生的心事，與學生建立互信。學校則應讓師生每天有交流和分享的時間，營造重視溝通、信任和關愛的校園文化，為學生築起更堅固的安全網。