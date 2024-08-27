警司陸振中多番敬酒　涉三逼女下屬口交　同袍欲助扶遭被告拒絕

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（27日）在區院續審。女事主同袍作供，指當日女事主有醉意，被告曾3度扶事主去廁所。他欲幫忙，被告卻示意他坐下，他坦言對此感不解。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、及下屬蔡文浩及賴文顯。據控方開案陳詞指，2022年6月22日，被告及X等人，到案發熟食中心晚餐。被告指示X把啤酒「杯杯清」，X很快便喝了約6杯啤酒，感到暈眩，四肢無力，有時伏在飯桌上休息。期間，X曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內3度非禮X。

蔡文浩今日供稱，2022年6月22日飯局期間，被告多次向X敬酒，至晚上9時許，X有醉意，不時伏在桌上睡覺，亦曾經嘔吐。被告曾3度扶X去廁所。蔡文浩不諱言「同一個男人，同一個女人，行去廁所3次係有啲奇怪」。他當時也打算幫忙，但被告拒絕，示意他坐下，蔡感不解，但當時被告是他上司，他也沒有想太多。同年7月，X新冠肺炎康復，被告經常接載X，就此X曾表示覺得好尷尬，謂「正常上級同下屬之間唔應該係咁」。蔡認為，X當時不願意由被告接送，覺得她想避開被告。

案件編號：DCCC 137/2023