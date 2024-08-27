會展上個財政年度辦823項活動　730萬參與

香港會議展覽中心管理公司公布，由去年7月至本年6月期間，有823項活動在會展中心舉行，包括122 個展覽、81個國際及本地會議，以及數以百計的企業會議、宴會和文娛活動。出席相關活動的參展商、買家、會議代表、活動訪客以及宴會賓客和餐廳顧客人次超過730萬。活動主題涵蓋創新科技、金融科技、第三代互聯網、可持續發展等。

會展管理公司董事總經理梅李玉霞對過去一年的成績感到鼓舞，又指會展活動數量現已超過疫情前2018至19財政年度的80%水平，且全部商貿展覽都已回歸到會展舉行。李認為，去年會展的成績反映了香港舉辦國際活動的獨特優勢並未動搖，且再次肯定了會展作為世界級場地，是活動主辦機構舉辦活動的理想場地。

公司提到，自1988年會展正式啟用以來，已舉行共51,192項活動，累計總出席人次接近1億4,300萬。部分新展覽及國際會議已確定將於2024至25年財政年度在會展舉行，包括全球規模最大和最具影響力的數位資產、區塊鏈和第三代互聯網社群活動「Consensus 2025」及國際幹細胞研究學會年會（ISSCR）。