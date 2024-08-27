生活質素差　工作育兒難兼顧　僅3成受訪媽媽考慮生二胎

近年本地嬰兒出生率愈來愈低，政府推出鼓勵生育政策，包括向初生嬰兒父母派發2萬港元來催谷生育率，但措施作用似乎不大。有機構今日(27日)發布一項調查，結果顯示，近70%受訪已生育一胎的媽媽表示不會或未決定是否生第二胎，原因關乎經濟壓力、教育及管教壓力重、居住環境太小、工時過長等。負責調查機構表示，當局推出2萬港元新生兒獎勵金並不足夠，建議增加日間幼兒照顧服務名額；增設「兒童醫療券」；以及推行家庭友善僱傭等措施。

香港保護兒童會於今年5月14日至6月7日，以問卷調查已生育一胎的媽媽，共收回1,264份回應。結果發現，有33.9%受訪媽媽表示不會考慮再多生一個孩子；34.9%受訪媽媽則未決定或未想好會否多生一個孩子；只有31.2%受訪媽媽考慮再多生一個孩子。調查亦發現，婦女不會或猶豫是否生第二胎的主要原因，依次為經濟壓力重、教育及管教壓力重、居住環境太細、工作時間過長、難以兼顧工作和育兒、日間幼兒照顧服務不足。受訪者認為，最能提高生育意欲的政府措施，是提供育嬰假及家長假，延長及落實全薪侍產假和產假，設立兒童醫療券，增加子女免稅額，設立奶粉津貼，增加日間幼兒照顧服務名額。

負責調查機構表示，照顧一個小朋友，遠遠超過2萬港元，超過很多倍的考慮，所以經濟上的援助要更長遠思考。當然提及如果有更多日間照顧服務，讓多些家長更放心，爸爸或媽媽也好，更放心投身勞動市場，對經濟效益、家庭或社會也好，遠超於2萬港元。機構表示，本港的幼兒中心2歲以下的服務名額，每40名幼兒僅得1個名額，部分家長甚至需要跨區託兒，如機構屬下5間嬰兒園，共提供329個服務名額，但輪候服務人數近1,500人，建議當局繼續增加日間幼兒照顧服務的名額，尤其是幼兒中心2歲以下的服務名額。當局亦需加強宣傳暫託幼兒、延長時間及學前兒童課餘託管等服務，著力提高其認知度和使用率，令更多有需要的家庭得到適切的支援。

其次建議當局可參考大陸、台灣、新加坡等鄰近地區，增設「父母育兒假」和「家庭假」，使家長可以照顧孩子和處理與子女有關的事項，以鼓勵企業跟隨執行。其中「父母育兒假」指父母在子女年滿3歲以前，每年各享一定日數的全薪育兒假，例如大陸的父母育兒假為每年10日。當局亦可參考長者醫療券的運作模式，增設「兒童醫療券」，每年注資指定金額，減輕育兒家庭的經濟負擔，同時確保兒童能適時就醫。