空置公屋翻新津貼修訂　取消樓齡限制

房委會今日（27日）通過建議，修訂「空置單位翻新津貼」的適用範圍和津貼額。新修訂後的翻新津貼取消了樓齡方面的限制，擴大至所有樓齡的空置單位。此外，由於現行的安排有不少租戶反映存在困難，因此房屋署會將部分工程納入空置單位翻新工程範圍內。

房委會表示，經修訂的津貼計劃將於今年第4季實施，如準租戶選擇參與計劃，均劃一獲發相等於3個月租金的翻新津貼。房委會還指出，隨着更多公屋租戶購買資助出售單位，以及房屋署加強打擊濫用公屋，署方未來需要處理更多空置單位。修訂翻新津貼計劃可讓房屋署及其翻新工程承辦商更有效重新分配資源，以應付空置單位增加所帶來的挑戰。

此外，根據現行安排，選擇領取翻新津貼的準租戶須自行處理髹漆及相關工程和小型修葺工程，並且在領取津貼後1年內承擔小型修葺工程的維修責任。但有不少租戶反映在1年內自行安排小型修葺工程存有一定程度的困難，可能會導致維修延誤，而且房屋署最終會在1年限制期滿後承擔小型修葺工程的維修責任，因此房屋署會將小型修葺工程納入署方的空置單位翻新工程範圍內。日後，選擇領取翻新津貼的準租戶只需處理單位髹漆及相關工程。預期訂定了更清晰和規範的維修責任後，房屋署將會更有效地完成更好的維修工作。