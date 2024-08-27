暢錢轉內地遭凍結帳戶　賭客失14萬元人民幣　兩換錢黨被捕一人在逃

過大海暢錢小心中伏！一名內地賭客在澳門透過換錢黨，將賭博所贏款項轉回內地，惟有人懷疑利用相關帳戶清洗黑錢，導致銀行帳戶遭內地當局凍結。澳門執法部門今日(27日)表示，事主報稱暫時損失14萬元人民幣，當局接報後在關閘口岸截獲兩名涉案內地男子，他們拒絕合作，涉嫌相當巨額詐騙及清洗黑錢被移交檢院跟進，當局相信尚有至少一人在逃。

被捕男子姓曹，29歲，報稱裝修工人；另一被捕男子姓吳，30歲，無業。案情指，內地中年男事主於上周三(21日)下午，打算將贏得的96萬港元由澳門轉返內地，於是在路氹城與在逃的還錢黨接洽，雙方同意以96萬港元兌換逾92.7萬元人民幣。該還錢黨其後通知兩名落網疑犯到場，合共三人與事主交易，事主在確認收妥轉帳後，才向對方提供港元現金。惟至上周五(23日)，事主發現銀行帳戶被凍結，向內地當局了解時得悉因接收不法資金被封，帳戶內有14萬元人民幣無法提取。事主懷疑有人刻意轉入「黑錢」於是報案。

澳門執法部門調查發現，兩名疑犯透過他人名下銀行帳戶向事主轉錢，且轉入的款項涉及詐騙所得，故內地當局將帳戶凍結。經了解，事主的帳戶從收款至被凍結期間，帳戶內超過70萬元款項已被轉走，由於帳戶被凍結時僅剩14萬元人民幣，故事主暫時損失14萬元人民幣。執法人員其後在上周六(24日)晚上9時許，於關閘口岸將準備離境的兩名疑犯截獲。調查期間，兩人否認作案，但其中一人隨身行李中被發現二人作案時身穿的衣物，同時檢獲6,000港元及800澳門元懷疑作案所得，有迹象顯示他們與案有關。