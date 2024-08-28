巴士迷企車頭走廊拍攝　車長勸喻不果報案　乘客受累

網上平台瘋傳3條巴士迷與車長爭執的影片，事發在昨日(27日)晚上8時許，涉及一輛82K九巴，從該3條影片所見，有巴士迷未有坐下，站在巴士入口走廊位置舉起手機拍攝，車長恐生意外，勸喻坐下不果，車長遂將巴士停在附近一巴士站後，要求該巴士迷坐下不要拍片，而另一巴士迷亦加入指摘車長；車長向兩人表示：「如果再影，架車唔開啦」，巴士迷則反駁「香港無肖像權喎，唔好意思」，並發出訕笑聲響。車長無奈報案求助。

由於警員到場前，車長把車門鎖上，有其他乘客抱怨：「你唔過客又唔畀人落車，想點先。你唔做唔緊要，你開門畀人落車嘛」，巴士迷更揚言車長此行為屬「非法禁錮」。

九巴表示當日晚上8時，一輛路線82K巴士於大圍美田站開出，期間有乘客不斷在巴士車廂內走動拍攝。基於安全理由，車長盡責地多次出言勸喻，但對方未有理會，由於屢勸無效，巴士駛至大圍街市時，車長報案求助。

執法部門指當日晚上8時15分，接獲一名姓黃(58歲)巴士司機報案，指有乘客在車廂內不停走動及拍攝，期間並與其發生爭執，車長因擔心行車安全，將巴士停在大圍積輝街2號對開，於是報案。警員到場調查，兩名被指干擾行車安全的男乘客，分別姓謝（14歲）和姓周（13歲），經調查後，案件原列「有人找麻煩」，現轉作「投訴滋擾」。事件中，無人被捕及無人受傷；車上乘客須轉乘另一輛巴士。