新一期居屋7132伙第4季推售　房委會料超額認購倍數與上期相若

房委會通過新一期居屋，包括5個項目共逾7,000伙，將於今年第4季以市價7折推售。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如今早(28日)在電台節目表示，新一期居屋以7折出售，少於上期的62折，源於樓市下行，目標申請者收入上升，預期新一期居屋超額認購倍數與上期相若。房委會提供按揭擔保計劃，協助買家置業，相信居屋仍具吸引力。

黃碧如指，明白市民希望有較大居住空間，現時大部分單位保持至少26平方米，新一期亦有510呎的單位。但房委會要同時配合不同申請者的需要和兼顧資源，未來會考慮如何更切合需求。至於樓市持續下行會否有居屋買家撻訂，黃指居屋和私樓目標買家不相同，相信樓市波動對居屋需求影響不大。

此次居屋將以市價的7折售賣，價格介乎143萬港元至467萬港元不等，平均售價大約為270萬港元，售價較上一期的6.2折為高。推售單位包括觀塘安柏苑420伙、東涌裕興苑1,344伙、啟德啟盈苑1,736伙、屯門兆湖苑2,768伙、油塘高曦苑864伙，共7,132伙，今年第4季接受申請。公屋聯會主席文裕明則建議增加「家有初生優先選樓計劃」及單身人士配額，鼓勵青年置業。