破外圍賭博平台拘12人　揭5個月收受2.5億港元賭注

執法部門根據情報調查及分析，發現有跨國犯罪集團與本地黑幫勾結，在本地經營一個於境外註冊、24小時營運的網上外圍賭博平台，由2023年2月開始以香港及東南亞地區為主要市場，在社交媒體宣傳招攬賭客。市民透過網頁或手機程式註冊，並以轉數快或加密貨幣充值戶口。警員於本月24至27日展開代號「天海」行動，搗破不法集團於將軍澳的營運中心，並在各區以涉嫌「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢」拘捕12人(20至56歲)。

涉案犯罪集團扎根柬埔寨，與本地黑幫一同經營有關賭博網站，向賭客提供多種賭博活動，包括百家樂、老虎機、釣魚機、彩票及賽馬等，亦會因應不同季度的大型體育賽事，例如過去的奧運及剛開鑼的英超足球賽等，增設不同投注項目。為逃避執法部門追查，該賭博網站在海外設立伺服器，並於今年3月在將軍澳一個大型屋苑租用住宅單位設立投注及派彩中心，該屋苑保安嚴密，附近亦有多間銀行方便轉移賭注。

行動中，警員搗破該個派彩中心，當場以涉嫌「串謀收受賭注」拘捕2男1女(20至23歲)，其後再於各區以涉嫌「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢」拘捕另外3男6女(20至56歲)，當中5人為外籍。涉案犯罪集團分工仔細，除主腦負責幕後操控外，今次被捕人包括負責管理營運中心的骨幹成員、客戶服務員、傀儡戶口中介及傀儡戶口持有人。被捕骨幹除了經營營運中心外，亦會利用社交平台或短訊宣傳賭博網站，並聘用中介收購大量傀儡戶口。

此外，警員亦在行動中檢獲3部電腦、211張電話卡、386張銀行卡、218個傀儡電話號碼、一部點鈔機、17萬元現金及大量名牌手錶、首飾及手袋等，懷疑為收受賭注的犯罪得益。警員在檢獲的電腦內發現大量投注紀錄及犯罪收益紀錄，顯示該賭博網站在今年4月至8月期間，一共收受2.5億港元賭款，即每月平均5千萬，而5個月內的淨利潤高達1,600萬港元。執法部門已處理關閉涉案賭博網站，將繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

為吸引賭客參與賭博活動，集團安排客戶服務員為其解答疑難及安排派彩，又訛稱網站為海外合法賭博平台，只需電話號碼即可完成註冊。惟執法部門強調，任何人在本地合法平台以外地方參與賭博活動，均有可能觸犯法例。此外，為避免收取賭款的銀行戶口出現大額及頻繁交易，集團成員會聘用傀儡戶口中介誘騙他人開設戶口，並以每個戶口約4,000至7,000港元不等月租租用大量傀儡戶口，以收受賭注並以加密貨幣形式清洗黑錢。執法部門呼籲市民切勿賣出、租出或借出個人銀行戶口，以免誤墮法網。