初選案45人罪成3被告今求情　昐被視為「其他參加者」

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，譚凱邦、吳敏兒和柯耀林今（28日）在西九龍法院（暫代高院）求情。3人均希望法庭視他們為「其他參加者」；有被告代表力陳串謀成事機會低，但法官指著眼點是計劃的嚴重性，而非成事機會。

今日求情的是參加新界西初選的吳敏兒和譚凱邦。他們均認罪。餘下兩人為參加新界東初選的柯耀林，他是受審後被定罪。前職工盟主席吳敏兒由資深大律師李志喜代表。李指，國安法刑罰分級制對法庭沒有約束力，如果法庭用作參考的話，吳敏兒應被視作「積極參加」或「其他參加者」。李志喜又謂，本案不涉暴力或使用暴力，而且考慮到種種因素，包括選擇主任或會取消參選人資格，串謀計劃最終成事機會非常低，希望法庭判刑時考慮。

惟法官表示，有證據顯示，串謀計劃有「Plan B」甚至「Plan C」。法官又舉例指，如果有人想毒害另一人，到頭來因其化學知識有限，原來毒藥根本不足以毒死人，那麼他的罪責會否就此降低？法官強調，維護國家安全十分重要，不牽涉暴力不等於罪責輕。代表譚凱邦的大律師馬維騉則指，新界西初選中，譚凱邦得票最低，反映他知名度低，替補機制不適用於他，強調譚凱邦應為「其他參加者」，即使屬「積極參加」者，也應屬該等級中較低等。柯耀林由大律師葉海琅代表。葉表示，柯耀林並非最激進的人，參與度低，影響力有限，應被歸類為「其他參加者」。

案件編號：HCCC 69,70/2022