警司陸振中欲醉駕咬下屬中指　事主供稱遭被告斥「你幫辦嚟㗎咋」

時任沙頭角分區指揮官的警司陸振中，前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今日(28日)在區院續審。疑遭襲的男督察供稱，被告飲酒後想駕駛，他及女事主想阻止，期間被告情緒激動，咬了他的手指一下。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、及下屬蔡文浩及賴文顯。就襲擊事件，控方指，2022年7月15日，被告在粉嶺一酒家安排晚宴 ，歡送總督察黃燦熊。晚宴結束後，被告明顯有醉意，但他堅持自己駕駛，期間被告曾襲擊X、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

蔡文浩作供指，2022年7月15日晚宴後，被告飲過酒卻想駕車，X嘗試勸阻，並登上私家車。蔡文浩曾勸X落車，期間被告叫「你走，你唔好理我哋呀」，之後開車，期間曾逆線行駛。後來被告停車，他向被告說「阿Sir，你警司嚟㗎，你飲咗酒仲揸車？」被告卻說「關你x事呀！你幫辦嚟㗎咋！」X再勸被告不要駕駛，卻遭被告出手揮打。接着，他上身伸進被告私家車，嘗試拔出車匙，期間被告情緒激動，拉住他的右手，「拉入佢個嘴度，大力咬咗吓」。他感到強烈痛楚，右手中指流血。他當時感到非常恐懼和焦慮，及後致電相熟的警署警長說，自己「畀個警司咬傷咗，佢仲發緊酒癲…快啲搵人過嚟幫手」。

案件編號：DCCC 137/2023