月內連破3洗黑錢集團拘27人　涉清洗逾3億元犯罪得益

執法部門經深入分析後，本月搗破3個洗黑錢集團，成功拘捕27人。調查警員表示，今年3月，本港執法部門收到新加坡當局的調查要求，指當地發生的30多宗騙案，當中約值3,000萬港元的騙款經多重轉帳後，流入香港的傀儡戶口。

本港警員隨即展開分析及調查，繼而鎖定涉案集團，並查出集團首腦會陪同傀儡到銀行開戶，再以戶口接收來自新加坡的犯罪得益，之後透過頻繁轉帳清洗黑錢，相信過去一年洗白的款項多達1億港元。

今年8月，本港執法部門展開代號「黑腦」行動，拘捕集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人等共7人，同時在其中一名被捕人士身上檢獲約30萬港元現金、超過60張銀行卡，並及時阻止集團轉移戶口內約130萬港元犯罪得益。當中5名被捕人士已被落案起訴「洗黑錢」罪。

另於本月19日及20日，本港執法部門採取「微歌」行動，針對性打擊另一個洗黑錢集團，期間以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」拘捕8男3女（21至55歲），檢獲約46萬港元現金、被捕人的手機及銀行卡等。被捕人士分別報任保險經紀、售貨員、司機及地盤工人，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

調查警員指出，該集團在去年3月至今年5月期間，懷疑利用至少43個本地銀行戶口收取超過2,000萬港元的騙款，以及清洗約2億港元的犯罪得益。為了逃避偵查，集團成員利用大量戶口轉帳，並多次以現金提款，前往本地虛擬資產交易平台購買虛擬貨幣，企圖將黑錢洗白。

此外，執法部門於今年5月鎖定一個洗黑錢集團，揭發該集團操控7個本地銀行户口，在5月至7月期間，清洗來自東南亞地區的非法線上賭博平台的犯罪得益，涉款1,300萬港元。當黑錢轉入戶口後，集團成員便會利用銀行櫃員機提款，用以購買虛擬貨幣。昨日(27日)及今日(28日)，警員進行代號「幽俠」行動，以涉嫌「洗黑錢」或「串謀洗黑錢」拘捕7男2女（19至38歲），檢獲49萬港元現金，37部手機及120張銀行卡。

根據資料，今年上半年，執法部門就洗黑錢相關罪行拘捕5,693人，數字較去年同期上升4成；其中4,465人為傀儡戶口持有人，佔被捕人士的78%。