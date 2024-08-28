港大錄取8名頂尖運動員　包括奧運泳手張心悅

香港大學於2022/23學年起推出「頂尖運動員入學計劃」，今年共錄取了8名「星中之星」的頂尖運動員，分別獲頒發「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」及「非學術類獎學金」，合共290萬港元。獲頒發「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」的頂尖運動員包括剛代表香港出戰巴黎奧運會女子100米及200米背泳項目的張心悅，將與劍擊運動員楊子加入讀社會科學學士課程。張心悅指，希望通過修讀心理學，學習情緒管理和掌握應對壓力的方法，於未來成為一名心理質素更強大的運動員。

而先後打破U18及U20的100米跨欄、以及4x200米接力香港紀錄的白凱文亦憑藉其卓越的學業成績和運動成就，獲港大競爭激烈的內外全科醫學士課程錄取，她認為未來要平衡田徑訓練和醫科學習將會是一項重大挑戰，但她相信以其自律、堅毅和高抗壓能力，定能在兩大範疇取得令人滿意的表現。

香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，今年收到很多優秀的提名，他們在運動方面有傑出的表現和成就，希望他們的堅毅、自律和耐力同樣應用在追求學術知識上，享受校園生活和學習。港大將盡力為他們在體育發展和學術方面提供支援，針對個人發展需要，讓他們盡展所長，實踐抱負。