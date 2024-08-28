拍性交片兼要挾派傳單　促男性工作者續提供服務　同志囚33個月

年薪百萬的時裝公司男高層，8年前跟男性工作者發生情感關係，之後答應每次性交給予1,500至2,500港元，又提出「2+1」計劃，支付1.3萬港元，要對方每周提供3次性服務。兩人關係在2021年轉差，事主想停止計劃，但高層不願意，要挾周街派單張，公開對方身份和裸照。涉案男子今日(28日)在高院承認以威脅促使他人作非法性行為、刑事恐嚇、管有危險藥物及3項窺淫罪。法官判他入獄33個月。由於被告自2021年11月起已還押，料被告可即時獲釋。

現年42歲的被告原約瑟，在一間時裝公司任職，月入約10萬港元。同意案情指，2016年9月，被告透過男同志應用程式認識男事主X，當時X是性工作者。雙方發生不涉金錢交易的性關係。據X指，被告性交前會服用藥物「γ-丁內酯」或冰毒。至2017年年尾起，X出現經濟困難，被告答應每次性行為後，給他1,500港元，之後價錢上調至2,500港元。到2021年8月，被告提出「2+1」計劃，每周兩次性行為，每次2,500港元，加一次過夜性服務每次8,000港元，即每周1.3萬港元。X同意。

案情續指，當X無法提供性服務時，被告會跟他吵架。2021年10月25日，雙方又爭執，期間被告傳給X一些訊息，顯示被告聲稱已向執法部門報案，指控X強姦他。X信以為真，遂繼續履行每周計劃。翌月，X告知被告想停止計劃。被告之後傳給X一些單張的照片，單張上印有X姓名、裸照，並寫有一些字句，指X自18歲開始做性工作者，隱瞞患愛滋病。被告要求X跟他談條款，否則他會準備1,000張單張，分派18區。其中，被告拍片顯示，單張已散落在旺角一商場平台。X趕往，檢獲10張單張。X之後報案。當他及被告一酒店相約時，警員到場，檢獲0.52克甲基苯丙胺等。檢驗下，又發現被告曾暗中拍攝兩人性交。

案件編號：HCCC111/2024