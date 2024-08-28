本地與內地企業合作　10月推學童AI課程　

人工智能（AI）技術愈趨普及，不少學校將人工智能納入學科課程。有本地機械人公司的旗下教育科技企業與內地人工智能公司合作，推出AI教育課程，大致分兩個級別，涵蓋6大單元，適合5至12歲的學童，將於10月正式推出。課程將以簡單易懂的方式，深入探討人工智能技術，通過實踐操作與編程練習等，為學童提供AI教育。兩間公司今日(28日)簽署啟動合作。該本地機械人公司表示，在新學年會與慈善機構合作贊助本港30間中小學參觀機械人研發中心等。

慈善教育機構TechSeed負責人表示，早前獲保良局邀請了兩間小學，大概有50多位的小學生去參加一個機械人的課程，體驗製造機械人流程，學生都非常踴躍。他透露最近加入共創明Teen計劃，未來會組織一個中小學生研學團到海南省文昌的航天城，參觀火星探測器航天的科普中心、資訊中心以及其他跟航天相關的設施，讓學童更多機會接觸科技教育。

本地機械人公司的旗下教育科技企業campus x總經理吳學謙表示，AI課程強調在實踐中學習，在這種新型教育模式中走在前列，與商湯科技合作的AI課程正是我們不斷創新的體驗，希望將自身的豐富經驗融入教學，確保課程內容既沿用又實用，學生學到的是能來自實戰經驗的知識，而不是紙上談兵。