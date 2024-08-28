毒品快車全年無休　治安崩壞市民勁愁

本港飲食業步入寒冬，另一邊廂「毒品快餐車」卻愈做愈有。近期發生多宗「毒品快餐車」案件，包括上周五（23日）何文田公主道便發生追截毒品快餐車案，司機硬撼旁邊的車突圍不果，甚至有一名男警受傷，震驚全城。有學者狠批執法人員太「溫柔」；又認為應從源頭打擊販毒集團，才有阻嚇作用，好過逐輛車攔截拘捕。議員則認為，執法部門應針對毒販租車作快餐車情況，引入新科技辨識租車公司收回車輛後，有否運毒產生的氣味及其他蛛絲馬迹，防患於未然。

近期多宗「毒品快餐車」案件惹起熱議。上周五晚上何文田公主道發生追截「毒品快餐車案」，司機硬撼旁邊的車突圍不果，警員擎槍圍捕終將司機擒獲，期間涉案的「毒品快餐車」撞毀最少4輛汽車，更有一名男警被捲入車底受傷。

而在今年5月26日凌晨2時，執法部門在屯門公路設置路障，截查可疑車輛，最終檢獲一批懷疑毒品，在追捕期間，一輛私家車並沒有依從指示停下，反而切線企圖衝越路障逃走，結果撞上一輛正在行駛之的士，沒有人受傷實屬僥倖。

其實除了「毒品快餐車」問題，執法部門早前也在本月15日，於大角咀搜查一名男子，搜出500克懷疑霹靂可卡因，其後在他租住的單位，再發現約1公斤懷疑可卡因等毒品，以及一批毒品包裝工具，總值約150萬元。

最令人擔心的是，「毒」和「黑」密不可分，今年3月亦有發生「黑幫爭女閘車血戰、4小時斬遍屯元天」，兩個活躍屯門和元朗的黑幫成員，懷疑因為爭女結怨繼而驅車砍人，廝殺達4小時之久，當中又是有人涉嫌藏毒，敗壞社會風氣。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，快餐車大多可能由毒販集團營運，應該可以從源頭打擊販毒集團，雷厲風行可能對毒販有阻嚇作用，執法部門永遠要防患未然，從毒品源頭打擊毒品集團，總好過逐輛車攔截再作拘捕；認為主動收集情報搗破販毒集團，勝過有事發生時，市民再去報案。

至於毒品車在市區左衝右突，陳偉強認為事件已非首次發生，執法部門應該果斷執法叫停司機，若叫他落車無果甚至開車左衝右插，其實可以考慮開槍，對付這些狂徒不能手軟。

議員吳傑莊則表示，現時本港「毒品快餐車」氾濫令人擔心，他認為執法部門應更主動防範，包括租車公司也應加強防範，今次何文田公主道事件幸好有職員報案，首先租車公司在條款上提供客人租車時，必須加強條款和講解，如果租車去做犯法的行為，會有非常嚴重的後果。除此之外，也可以考慮引入一些設備和方法，在收回車輛後，看看有沒有曾經做過運毒，如有氣味或其他蛛絲馬迹，若有便需盡快報案，讓違法分子知道租車並不能避免其法律責任。