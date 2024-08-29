東方日報A1：大帽山採樣疑被蟲咬　漁署職員死得離奇

漁農自然護理署一名高級農林助理員，昨日上午11時許在大帽山帽東林徑工作期間昏迷，現場人士指他曾被蟻叮咬，昏迷的漁護署職員由直升機送院救治，但終不治身亡，其同事獲悉事件後情緒激動、神情悲慟。據了解，死者身上有敏感類藥物，懷疑有敏感病史。他出事時一度暈眩跪於地上呼吸急促，奉召到場急救的政府飛行服務隊人員，當時診斷死者有中暑迹象。事發之後，環境及生態局、漁農自然護理署均對事件表示深切哀悼。有專科醫生就指，每年均有不少港人郊遊時遭昆蟲叮咬的求助個案，但多數是被蜜蜂叮，今次事件的死者有指曾被蟻咬後昏迷，情況極為罕見，但需進一步了解情況才能知悉具體死因。

涉事死者46歲，漁護署證實他為高級農林助理員林建偉，任職該署13年。生前於署方自然護理分署工作，主要負責在野外採集植物標本及植物鑑別的工作。

昨日早上，死者與同事在大帽山郊野公園採集植物標本，一行3人於早上8時在大帽山正門位置出發，約於30分鐘後抵達距離正門大約500米至600米的山坡上開始採集樣本。至上午11時，同事目睹事主暈眩跪在地上且呼吸急促，遂慌忙報案求助。消息指，同事當時見死者的右手手心有紅印，以為事主曾被昆蟲噬咬；另有消息指，死者身上攜有治療敏感的藥物，軀體表面沒有明顯傷痕。

消防員接報趕至登山拯救，政府飛行服務隊出動直升機奉召協助，並急送昏迷者到東區醫院救治，惜其後被證實不治。同日下午4時許，工友與死者家人進入醫院殮房了解。漁護署表示，林建偉採集植物標本期間，右手手掌有損傷，並迅即失去知覺，死因有待調查。

根據天文台數據，昨日中午北區及元朗雖曾錄得攝氏37.7度高溫，但死者當時在大帽山半山附近工作，而大帽山最高氣溫為攝氏28.3度。

對於死者一度被指遭昆蟲噬咬後昏迷、繼而短時間死亡，本報向急症室專科醫生彭繼茂查詢，他表示，敏感一般可分為4個階段，初時患者身上會出現紅疹，其後面部、嘴唇及舌頭會漸漸腫脹，繼而出現呼吸困難，嚴重者會有血壓低、休克等徵狀。不過他認為事件證據有限，暫時難以斷定該名男子是否被蟻咬後出現敏感情況致死。他又提到，本地被昆蟲叮咬後出現的敏感情況多數是與蜜蜂有關，被蟻咬的個案極為罕見。

香港急症科醫學院前院長蕭粵中醫生就表示，近年港人熱衷行山，每年尤其夏天都會有不少被昆蟲叮咬的求助個案。不過本地昆蟲一般毒性不高，尤其被蟻叮咬後出現嚴重徵狀甚至死亡的個案比較罕見。至於死者短時間內病情急轉直下，或是由於出現嚴重的過敏情況，有機會是因為敏感引起氣管收窄，導致患者「抖唔到氣」，亦有可能是患者出現過敏性休克。他又提到，當時天氣炎熱，長時間戶外工作亦有機會影響人體血液供應。

漁護署署長黎堅明昨讚揚林建偉一直堅守崗位，竭誠服務大眾，工作表現優秀，而且深受同事愛戴。痛失這位盡忠職守的同事感到十分難過和惋惜。

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